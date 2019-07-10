По Карельскому перешейку. 7 красивых лесных озер у станции Яппиля. Очарование северной природы

Яппиля - станция Приморской железнодорожной ветки. Это относительно других направлений Финляндского вокзала - настоящая глушь, поезда там ходят редко. Раньше это вообще была закрытая зона, куда въезд был лишь по пропускам
Летом поездов становится чуть больше, добавляется прямая электричка утром Финляндского вокзала. Мы поедем на ней от Удельной. В роли поезда выступает древняя кругломордая ЭР2К, выпущенная в 1971 году. Недавно у нас было еще две старых рижских электрички с круглой кабиной, но их сняли с использования на наших дорогах. Это по сути уже антиквариат.
После Зеленогорска начинается та самая Приморская ветка, и на ней нет электричества. Поэтому в Приморске электричка стоит целых 20 минут, ожидая, пока к ней прицепят тепловоз.
Тепловоз тоже старый, во время движения сильно дымит, испуская едкие черные облака. Но вот он прицепляется, и тащит нас медленно и лениво в сторону Приморска.
В рижской электричке остался даже один древний вагон с мягкими сиденьями. Как в нашем детстве. Мне машет в камеру путешественник Борис. Ему 77 лет, но он не испугался пройти с нами 20 километров по холмам и лесам!
Начало похода суровое. Начало июня. После жаркого солнечного мая - начались дожди. И с +30 температура упала до +12
Вот и первое озеро - Дружинное
Вода в нем прозрачная
А теперь о плюсах дождя. Яппиля - очень популярное туристическое направление. Знаем о нем далеко не только мы, а весь Зеленогорск, Приморск, Выборг... Сюда едут кучи отдыхающих из разных мест севера Ленинградской области. В жару озера засижены людьми как мухами, причем людьми часто совершенно неприятными. А сейчас - никого нет!
Можно любоваться природой, которая не испорчена видами пьяных тел, а также сотен машин на берегах озер
Мостки для ныряния. Вначале берег был сухой, а тут уже - более топкий, поэтому их и построили.
Путешественники к дождю готовы
Болотистые берега
Идем по дорожке вдоль озера. Кто-то прямо на дороге разводил костер
Вигвам!
Кто-то стильно и изящно тут отдыхал. Как настоящий индеец...
И снова дождь...
Лишь одна машина на всем озере. В жару было бы 10-20...
Верхнее Смежное озеро. Расположено неподалеку. Тут тоже бывают отдыхающие, хотя реже. Есть оборудованные стоянки и купальни
Удобно нырять
Озеро интересное. Круглые озера я не так люблю, а вот те, где есть береговые выступы - очень. Там всегда можно уйти в заливчик, отделенный таким мысом, чтоб не слышать шума на другом берегу. Да и рыбалка в таких местах хорошая.
Мы вышли на сухой высокий берег, но остальные - болотистые
Привал. Пора поесть
Нижнее Смежное озеро следующее у нас на пути...
Озера потому и Смежные, что соединены друг с другом протокой. К нижнему даже дорог на карте не обозначено. Но мы дорогу все ж находим.
Самое заболоченное из всех озер. Берега торфяные, прогибающиеся под тем, кто по ним идет. Такой качающийся ковер называется сплавиной, или плавиной.
Но если есть такие мостки - идти безопасно. С них же можно и нырять
Тут даже лесенка есть
Кусок торфяной сплавины. Когда такие куски отрываются от берега, они превращаются в плавающие острова
Достоинством таких озер является то, что тут всегда безлюдно. Можно отдыхать от людей, если их на других озерах много
У наших путешественниц хорошее настроение! Потому что природа красивая вокруг.
Борис рассказывает нам про птиц, живущих в наших лесах. Он биолог. Любовь к природе, как я полагаю, и позволила ему в 77 лет оставаться в отличной форме. Он идет в походе бодрее молодых.
Вот и Плетневое озеро . Вода в нем с желтоватым торфяным оттенком, но прозрачная
Мы идем по лесной тропе вдоль его протяженных берегов, к самым красивым местам
Это озеро самое интересное. У него очень затейливая форма, много заливов и мысов.
Люблю такие озера. Они очень красивые!
Вот как оно выглядит на карте. За свою форму местные его называют "Пистолет". Интереснее всего его небольшой заливчик в южной части, представляющий собой по сути отдельное озерцо.
Идем к одному из мысов
Судя по дорожке, место популярное. Хорошо, что погода плохая, и нигде ни души!
Вид с мыса
Красота!
Здесь больше всего интересных пейзажей
Большое озеро
Здесь можно ходить долго - не надоест любоваться
А вот эта узкая коса отделяет заливчик в южной части от остальной части озера
Идем ближе. Вид с косы
А вот озеро в озере - тот самый залив Плетневого, отделенный от него косой
Вот эта протока. Пролив из маленького озера в большое.
Часть протоки со стороны Плетневого озера
Выход в озерцо
Фотосессия на фоне красивой природы
Дальше в лес! Нас ждут три прозрачных озера - Комонь, Блесна и Приветное. До них идти полчаса. Лес тут интересный, с большими гребнями и впадинами
Огромная котловина - наследие ледникового периода
Крутые склоны ледниковых холмов
Наша тропа идет по холмистой гряде. Она хорошо натоптана - не собьешься
А вот и летние опятки! Открываю сезон сбора грибов 2 июня! Ура!
Озеро Комонь. Дошли наконец. Красивое, прозрачное
Автор идет проверять воду . Отдаю фотоаппарат Артему
На фото видно мои ступни, стоящие на дне. Сами можете предствить, какая прозрачная вода, если даже в хмурую темноватую погоду все хорошо видно
Ныряю
Несмотря на температуру +12 и дождь, остальные тоже попрыгали в воду!
Красивое озеро. В 2014-2015 приходить сюда было тяжело для души - на озере были кучи мусора высотой с двухэтажный дом. Потом какие-то благородные люди этот мусор убрали с берегов.
Красота озера Комонь
Хорошо тут, когда нет никого... Мы видели лишь 3 палатки. В жару их сотня минимум.
Часть озера возле дороги. Эта дорога и делает Комонь уязвимым для нехороших туристов. Но , с другой стороны, по этой же дороге приехали те, кто убрали мусор
Вид с дороги. Тот берег, где мы отдыхали
Красота прозрачной воды
Озеро Блесна. Самое прозрачное. Снова дождик и туман, и фото испортились
Вода чистейшая
Из-за сбившихся настроек камеры - фотографий мало. Все, что есть
Последнее фото Блесны
Приветное озеро встречает кучей мусора. Этой куче уже лет пять... Сюда не смогли добраться те, кто почистили другие озера. Раньше такие же кучи были там, только высотой метров пять. Эту кучу надо как-нибудь сжечь дотла
Это дерево - самая заметная часть Приветного озера. Все любят фотографироваться на растующей вбок сосне
А озеро очень красивое! И тоже с прозрачной и чистой водой.
Домой возвращаемся тем же антикварным поездом. Тепловоз тянет электричку до Зеленогорска. Там она стоит 40 минут, потом едет в Петербург. Мы пересядем за это время на обычную электричку, и вернемся домой пораньше.
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