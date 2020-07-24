Сказочное царство гранита. Полуостров Кейхасниеми, за Выборгом

Немного о дороге. До Выборга мы доезжаем традиционно электричкой, а дальше идем на автовокзал, чтоб сесть на автобус, идущий в сторону российско-финской границы, к поселку Кондратьево. Наша остановка называется Подберезье. С июля этого города власти нанесли сокрушительный удар по туризму: в автобусы можно теперь сесть только по купленным билетам в кассе, а их очень небольшое число, и большие вместительные автобусы заменили на маленькие "пазики", в которых только 20 мест.
Это значит, что туристическая группа из 25 человек сесть в автобус уже не сможет. А следующий пойдет только часа через три, они ходят несколько раз в день. А если все же туристы приедут рано-рано утром, и купят билеты, то в автобус не попадут местные жители. Обратно вернуться на автобусе шансов еще меньше, потому что на конечной он уже заполнится частично или целиком людьми. В общем, удобный способ добираться до интересных мест местными властями зачем-то уничтожен. Поэтому туда мы все же доехали на автобусе - пользуясь тем, что нас было меньше, чем посадочных мест, а вот обратно уже ехали на такси.
От Подберезья в сторону полуострова идет сначала асфальтовая дорога, потом грунтовка (асфальтовая уходит в сторону турбазы). Весь путь до Кейхасниеми займет около часа, и еще примерно час придется пройти по самому полуострову.
Грунтовая дорога изобилует глубокими лужами и ямами. Именно поэтому сюда редко приезжают на машинах. А пешком идти час многим лень, это и спасает полуостров от засилия алкоголиков и шашлычников.
Дорога не утомительная, потому что со всех сторон красивый лес. Встречаются огромные валуны.
Этот особенно большой
В конце дорога прерывается разливом ручья, который выглядит как болото, и перейти его можно лишь пешком по доскам. До этого места доезжают некоторые рыбаки, которые дальше идут пешком, мы за весь день видели только двоих. И после этого небольшого болотца начинается заповедная природа
Полуостров узкий, по нему тянется хорошая дорожка, с которой можно выходить к его разным берегам. Делаем первый отход от дороги, чтоб выйти к воде. И видим что-то вроде старинного каменного причала для лодок. Все это отстатки финских поселений, которые существовали здесь до Зимней войны 1939-40 годов, когда финны были изгнаны с родных мест наступающей Красной Армией.
Вначале побережье нас встречает зарослями камыша
Красиво, но отдыхать тут не получится. Такие места идеальны для рыбалки, но не для купания и загара
Дорога превращается в тропу на скале.
На вершине скальной возвышенности встречаем фундамент когда-то существовавшего здесь хутора
Рядом загадочное место - глубокая шахта с водой. Ее иногда называют в отчетах колодцем. Но мы не знаем, была ли там вода лет сто назад, когда здесь жили люди. Возможно, это было место для хранения продуктов
Шахта явно искусственная, на скале следы инструмента
Палкой можно нащупать дно. Получается , что глубина тут около трех с половиной метров
Чуть далее - руины какого-то каменного дома, построенного из больших блоков гранита
Тут было два помещения - привходовое и комната. Крыша не сохранилась, а каменные стены уцелели. Постройка древняя.
Выходим к проливу, что отделяет полуостров от острова Смоленского. Он к северу от полуострова, то-есть не со стороны открытого моря, а со стороны закрытого залива
Спуск к воде представляет собой наклонную скальную поверхность
Скала плавно уходит в воду. Если подскользнуться, можно укатиться в пролив
Суровая северная природа
На скале растет много земляники. Это нас очень порадовало! Поели вкусных ягод
Пролив
Тут очень тихо , даже нет ветра
Место неплохое для купания, но мы решили идти дальше
Вид сверху на пролив особенно красивый
На берегу пролива растет красная смородина
Остатки каменной набережной. В старые времена тут было крутое очень место, процветало все...
Здесь был раньше мост. Теперь переправа из бревен
То место , где мы недавно стояли - вид сбоку
Возвращаемся на скалу, где были руины хутора, а с нее идем на другое побережье. Там снова есть развалины каменного пирса. Их на полуострове много. В этом кольцо есть, вероятно чтоб привязывать лодку. Наверно тут было рыбачье поселение
Вдали виден скалистый островок, часть Выборгских шхер
По пути назад видим в лесу заросший мхом фундамент. Тут тоже был дом.
Каменная кладка
Старинная лейка, ею пользовались финны сто лет назад. Почти как в моем советском детстве
А это особенно интересно. Железка от плиты, куда ставят на огонь кастрюлю. Через нее проросло дерево! Потом оно упало под своим весом. Природа захватывает человеческие предметы
Старый дореволюционный финский кирпич
Рядом старинный финский колодец. Стенки укреплены бревнами
По следующей тропинке выходим на очень симпатичное место, где уже нет камыша, а только гранитное побережье.Здесь можно отдыхать
Очень красиво!
Камни, вода и солнце
Вдали еще два полуразрушенных причала
Гранитный пляж . Делаем тут остановку на час, чтоб поесть,собрать ягод, искупаться
Обилие причалов для лодок говорит о том, что тут было что-то вроде порта полуострова. Место удобное , плоское скальное побережье позволяет размещать грузы, а потом вывозить
Царство камня
Раньше тут кипела жизнь
Каменные блоки для пирса выламывали прямо здесь, из побережья
Расколотый гранит
Необычный пейзаж получился здесь
Гранит расколот на берегу, но блоки так и не вынули
Попробовали искупаться. Это было тяжело. Заход в воду по пологим скользким плитам, дальше еще и камни... Но поплавать удалось
Остатки ворот у порта полуострова
Справа остатки стены
Идем дальше. Ступени от исчезнувшего дома
Дом был деревянным, по всей видимости. Вот и исчез со временем. А крыльцо осталось
Фундамент еще одного дома
Что-то железное
Идем дальше по берегу, в самую дальнюю часть полуострова, куда почти никто не ходит. А там начинаются самые красивые места!
Тут я не буду ничего комментировать, просто выложу без слов немного фото, чтоб вы смотрели и любовались пейзажами!
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В самом конце полуострова есть интересный исторический объект. Это земляные валы. Они остались от русской крепости середины 19 века, скорее всего построенной для защиты морских путей во время Крымской войны. В земляных укреплениях видны выемки, где находились орудия. Одна из них видна на фото
Таких земляных крепостей немало в Выборге и окресностях, а также под Петербургом. Земля хорошо защищала от пушечных ядер, которые в ней вязли, и строить подобные укрепления можно было довольно быстро. Под землей обычно был каркас из камней
Вот и дошли до конца полуострова. За поворотом - пролив, отделяющий полуостров от Смоленского острова и материковой части. Очень красивая оконечность полуострова Кейхасниеми
Фотографирую со скалы Выборгские шхеры
Вот они! Целый ряд скалистых островков
Пейзажи тут сказочные!
На ближайшем островке виден круглый валун, напоминающий огромный футбольный мяч
Красота!
Необитаемый островок
Столько дикой природы, и все рядом совсем. А люди даже не догадываются, что есть тут такие красоты!
Делаем фото во все стороны
А тут поворот,и уже другая часть полуострова, у противоположного берега. Ну что ж, нам пора идти обратно. По прямой из этой точки придется идти не меньше полутора часов, а с привалом по пути - выйдет все два.
До последнего автобуса час. Мы не стали ждать, вызвали такси, чтоб был час на прогулку по Выборгу , о чем я расскажу уже в следующей статье. Но что не стали ждать - это было правильно, потому что автобус бы нас и не взял, на следующей неделе он так продинамил другого путешественника, потому что не было сидячих мест. Такси отказывались приезжать сюда, согласилась лишь служба "Гепард", они прислали сразу 4 машины. Стоило это 400 рублей.
Примерная схема маршрута от остановки "Подберезье"
Если вам понравился материал в моем блог, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)
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